مقتل رهينتين إسرائيليتين في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رهينتين محتجزين في قطاع غزة.وقال في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناء على معلومات استخباراتية.وذكر البيان أن القتيلين هما أليكس دانزيغ وغاييف بوخستاب، مشيرا إلى أن جثتيهما لدى "حماس". (سكاي نيوز)