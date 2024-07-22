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مقتل رهينتين إسرائيليتين في غزة

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل رهينتين محتجزين في قطاع غزة.

وقال في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر البيان أن القتيلين هما أليكس دانزيغ وغاييف بوخستاب، مشيرا إلى أن جثتيهما لدى "حماس". (سكاي نيوز)
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