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عربي-دولي

بعد انسحاب بايدن.. نجل ترامب يسخر من زيلينسكي (صورة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:37
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نشر دونالد ترامب جونيور "لقطة شاشة" ساخرة لهاتف بايدن مع 52 مكالمة فائتة لم يرد عليها من فلاديميلار زيلينسكي، وذلك تعليقا على انسحاب الرئيس الأميركي من السباق الرئاسي، والذي يخوضه أمام الرئيس اليابق دونالد ترامب.
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وتضمنت الصورة عددا من الرسائل التي تلقاها بايدن من زيلينسكي وتضمنت مثل: "سيظل هناك مال لي، أليس كذلك؟؟؟"، "أنا خائف"، و "من فضلك أجب!!!!".
 
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