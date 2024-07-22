Advertisement

عربي-دولي

روسيا تؤكّد: انسحاب بايدن لا يهمّنا

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1225294-638572532452742998.png
Doc-P-1225294-638572532452742998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الكرملين أن قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لا يهم روسيا، وليس له أي أولوية بالنسبة لموسكو.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات أن "العلاقات الروسية الأميركية مهمة جدا لنا وهي تمر بأسوأ فترة في تاريخها".
Advertisement
أضاف:" لا يُتوقع أي خير من الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تجاه روسيا"، مشيرا إلى أن تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس كانت "مليئة بالخطابات غير الودّية لروسيا".
ولفت بيسكوف إلى أن "المساعدات الأميركية لأوكرانيا لا يمكن أن تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل تؤدي فقط لإطالة أمد النزاع". (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2024-07-22
09:26 | 2024-07-22
09:20 | 2024-07-22
09:20 | 2024-07-22
09:00 | 2024-07-22
08:47 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24