روسيا تؤكّد: انسحاب بايدن لا يهمّنا

اعتبر الكرملين أن قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لا يهم روسيا، وليس له أي أولوية بالنسبة لموسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات أن "العلاقات الروسية الأميركية مهمة جدا لنا وهي تمر بأسوأ فترة في تاريخها".

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أضاف:" لا يُتوقع أي خير من الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تجاه روسيا"، مشيرا إلى أن تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس كانت "مليئة بالخطابات غير الودّية لروسيا".

ولفت بيسكوف إلى أن "المساعدات الأميركية لأوكرانيا لا يمكن أن تؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل تؤدي فقط لإطالة أمد النزاع". (روسيا اليوم)