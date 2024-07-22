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عربي-دولي

في كرواتيا.. فتح النار على المسنين داخل دار للعجزة!

Lebanon 24
22-07-2024 | 09:20
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قُتل خمسة أشخاص على الاقل في كرواتيا، وذلك بعدما دخل مسلح دارًا للمسنين، وأطلق النار.

وذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية أن رجلا مسلحا دخل دارا خاصا لكبار السن في بلدة داروفار على بعد نحو 75 ميلا شرق العاصمة زغرب وفتح النار على الأشخاص الذين كانوا موجودين.
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وذكرت قناة "إتش آر تي" أن خمسة من الضحايا لقوا حتفهم على الفور، ولا يزال عدد المصابين غير معروف.

وذكرت وكالة أنباء هينا أن المسلح فر لكن تم القبض عليه لاحقا بالقرب من مقهى. (سي أن أن)
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