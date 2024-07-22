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عربي-دولي
سموتريتش: إسرائيل تواجه ضغوطا هائلة لإجبارها على "الانتحار"
Lebanon 24
22-07-2024
|
10:29
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل تواجه ضغوطا للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن ذلك يعد انتحارا.
وخلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، أضاف الأخير أن كل الوسائل باتت تستخدم لتحقيق هذا الهدف ويشمل ذلك "فرض عقوبات على المستوطنين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات عليّ أنا شخصيا، والاعتراف الأحادي والقرارات المنفصلة التي لا أساس لها من الصحة في لاهاي".
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وتابع سموتريتش: "لن أستسلم أبدا. سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتم أبدا إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل مما قد يعرض وجودنا للخطر".
وقال: "نحن نعمل ليلا ونهارا في الميدان لإحباط ذلك، ونعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية".
كما طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الصمت أمام العقوبات المفروضة على الأشخاص والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
واعتبر سموتريتش أن "القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لا تعرف مكانها وتعبر عن مواقف سياسية لصالح صفقة غير شرعية وتتجاوز سلطتها وواجبها".
وأشار إلى وجود "مشكلة في العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري" موجها حديثه للقيادة العليا في الجيش الإسرائيلي: "إذا تم التوقيع على صفقة سنتخلى عن إنجازاتنا". (سكاي نيوز)
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