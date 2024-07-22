مقتل 20 شخصاً في انهيار أرضي جنوب إثيوبيا

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لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، الاثنين، جراء حدوث انهيار أرضي بمنطقة غوفا جنوب إثيوبيا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانهيار الأرضي تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال ونساء وأفراد شرطة.وقال المسؤول المحلي ميسيكير ميتيكو، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع.وأفاد ميتيكو أن بعض الأشخاص الذين شاركوا في جهود البحث والإنقاذ في عداد المفقودين.وتحدث الانهيارات الأرضية جنوب إثيوبيا في الغالب خلال موسم الأمطار الممتد من حزيران إلى آب. (الاناضول)