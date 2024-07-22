Advertisement

عربي-دولي

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إعلان الأونروا "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
22-07-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1225418-638572750640511953.jpg
Doc-P-1225418-638572750640511953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
Advertisement
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.
فيما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا- منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل 10 معارضة أصوات، وفق المصدر ذاته.
وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا. 
(الاناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-07-22
17:20 | 2024-07-22
16:39 | 2024-07-22
16:30 | 2024-07-22
16:00 | 2024-07-22
15:45 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24