بعد انسحاب بايدن.. بيلوسي تعلن دعمها لترشيح هاريس

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة والسياسية الديمقراطية النافذة نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.