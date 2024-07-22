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عربي-دولي
بعد انسحاب بايدن.. بيلوسي تعلن دعمها لترشيح هاريس
Lebanon 24
22-07-2024
|
13:49
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة والسياسية الديمقراطية النافذة نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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