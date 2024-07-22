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بوريل يقاطع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بودابست

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:00
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أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاثنين، مقاطعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده، الشهر المقبل، في العاصمة المجرية بودابست.
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وقال بوريل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «يجب أن نرسل إشارة، حتى إذا كانت رمزية». ومن المقرر أن يعقد اجتماع «جيميتش»، وهو تجمع غير رسمي لوزراء خارجية التكتل لمناقشة القضايا السياسية، في بروكسل بدلاً من بودابست.
وجاء قرار المقاطعة رداً على «مهمة السلام» التي أعلن عنها بشكل شخصي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارته لموسكو لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد تولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ونأى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنفسهم عن رحلة أوربان، وأكدوا أن رئيس الوزراء المجري ليس لديه تفويض من الاتحاد، وسط حالة من الغضب إزاء جولته الدبلوماسية التي شملت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ والمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب.  (الشرق الأوسط)
 
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