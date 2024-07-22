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عربي-دولي

زلزال قويّ يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:27
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افادت "وكالة الأنباء الألمانية"، عن "ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس "ريختر"، اليوم، ولاية "جناق قلعة" غرب تركيا".
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" بولاية "جناق قلعة" غرب تركيا، على عمق 23ر10 كيلومتر".
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وأشارت "آفاد" إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن". 
 
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