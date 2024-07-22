Advertisement

عربي-دولي

طبيب بايدن: أعراض كورونا لدى الرئيس اختفت تقريباً

Lebanon 24
22-07-2024 | 18:26
A-
A+
Doc-P-1225482-638572918229441927.jpeg
Doc-P-1225482-638572918229441927.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، وضعه الصحي بعد إعلان إصابته بكورونا الأسبوع الماضي.
ووفق طبيب بايدن، فإن أعراض كوفيد-19 لدى الرئيس الأميركي اختفت تماماً تقريباً.
وأضاف الطبيب أن النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-22
19:00 | 2024-07-22
18:00 | 2024-07-22
17:20 | 2024-07-22
16:39 | 2024-07-22
16:30 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24