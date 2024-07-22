طبيب بايدن: أعراض كورونا لدى الرئيس اختفت تقريباً

كشف طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، وضعه الصحي بعد إعلان إصابته بكورونا الأسبوع الماضي.

ووفق طبيب بايدن، فإن أعراض كوفيد-19 لدى الرئيس الأميركي اختفت تماماً تقريباً.

وأضاف الطبيب أن النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية.

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