بيلوسي تعلن دعمها لهاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية

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أعلنت النائبة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة دعهما لنائبة الرئيس كامالا هاريس للترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني.وقالت بيلوسي في بيان: "دعمي المتحمس لكامالا هاريس مرشحة للرئاسة رسمي وشخصي وسياسي".وأضافت: "كامالا هاريس بارعة للغاية كامرأة تعمل في السياسة، ولدي ثقة كاملة في أنها ستقودنا إلى الفوز في تشرين الثاني"، مؤكدة أن "هاريس تتمتع بالقوة والشجاعة كمدافعة عن الأسر العاملة وحقوق المرأة".وتابعت: "علينا الوحدة لهزيمة ترامب".