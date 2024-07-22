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عربي-دولي

أكد ان انسحابه "قرار صائب".. بايدن يتعهد بمواصلة العمل لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
22-07-2024 | 23:12
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الإثنين انه سيواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحات في مؤتمر عبر الهاتف دعما لترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية، قال بايدن: "سأعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم".
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وأوضح بايدن أن قرار انسحابه من السباق الرئاسي كان "القرار الصائب".

وحضّ أنصاره والديمقراطيين على دعم ترشيح نائبته هاريس لخوض السباق الرئاسي، قائلا "إنها الأفضل".

وأضاف متحدثا إلى فريق حملته الانتخابية "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل".

وأعلن بايدن في بيان يوم الأحد الماضي، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

وبحسب بيان نشره على صفحته على منصة إكس، جاء الإعلان بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، حيث أعرب بايدن عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأميركي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية.

وأعرب بايدن عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا على إعادة انتخابه، وقدم شكره الخاص لنائبته هاريس على شراكتها الاستثنائية في العمل.

واختتم بايدن بيانه قائلا: "لا يوجد شيء لا تستطيع أميركا فعله عندما نعمل معا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأميركية".(سكاي نيوز)

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