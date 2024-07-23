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هاريس تؤمّن عددا كافيا من أصوات المندوبين للترشح للانتخابات: "أتطلع لقبول الترشح رسميا"

Lebanon 24
23-07-2024 | 00:14
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قالت مصادر بالحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في تصريح لرويترز إن الأخيرة تجاوزت مساء الإثنين عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.
 
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ووفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتد برس، حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.


وقالت أسوشييتد برس إن المسح غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.



كذلك قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن هاريس حظيت بدعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيين لكي تصبح مرشحة الحزب.
 
وكانت هاريس قد أكدت، الإثنين، انها حصلت على الدعم الكبير المطلوب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.
وأعلنت هاريس أنّها "فخورة بحصولها على الدعم الواسع اللازم لتُصبح مرشّحة الحزب الديمقراطي" وتحلّ بالتالي محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بعدما أعلن انسحابه.
وأفادت وسائل إعلام أميركيّة بأنّ غالبيّة المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص والمُكلّفين اختيار مرشّح الحزب رسميا، قد أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم هاريس.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي في بيان "أتطلّع إلى أن أتمكّن قريبا من قبول هذا التعيين رسميا".


وفي السياق، أعلنت حملة هاريس أنها جمعت 81 مليون دولار خلال أول 24 ساعة بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.

وذكرت الحملة في بيان أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة". (سكاي نيوز)
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