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عربي-دولي

اليابان: سنفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

Lebanon 24
22-07-2024 | 23:40
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الثلاثاء أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت الهيئة عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله: "سنفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية"
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وكانت بريطانيا قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية.



وفرضت بريطانيا بموجب تلك الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".


وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.
كذلك أعلنت كندا في يونيو فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب "أعمال عنف" بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية وقتها في بيان. (سكاي نيوز)
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