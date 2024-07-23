انزلاقات أرضية في جنوب إثيوبيا يوقع المئات بين قتلى ومفقودين

في كارثة حدثت بعد انزلاقات التربة التي سببها هطول الأمطار، قتل 157 شخصاً في جنوب إثيوبيا وفقد المئات وفق حصيلة أعلن هنها مسؤول حكومي.

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وكان مسؤول في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا قال أمس الاثنين إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم، فيما عمليات الإغاثة مستمرة.وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.في وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في غيزي-غوفا التي شهدت انزلاقات التربة إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار".وأضاف في بيان صادر عن سلطات غوفا أن نساء وأطفالا بين الضحايا.