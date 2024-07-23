Advertisement

عربي-دولي

قوات كييف تخلي مواقعها في قرية ماكييفكا في لوغانسك

Lebanon 24
23-07-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1225614-638573289146174762.jpg
Doc-P-1225614-638573289146174762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات الأوكرانية أخلت مواقعها في قرية ماكييفكا بجمهورية لوغانسك بعد تكبدها خسائر فادحة بالعدد والعتاد، وانسحبت إلى شمال غرب القرية.

وقال: "فلول قوات كييف تخلت عن مواقعها التي احتلتها لفترة طويلة، وتراجعت إلى مواقع احتياطية شمال غرب القرية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".
Advertisement


وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين تراجعوا بعد أن وجهت القوات الروسية ضربة قوية ألحقت بهم خسائر فادحة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:48 | 2024-07-23
07:41 | 2024-07-23
07:00 | 2024-07-23
06:50 | 2024-07-23
06:44 | 2024-07-23
06:23 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24