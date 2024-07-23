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عربي-دولي

بأول اطلالة تلفزيونية.. ترامب يروي تفاصيل "مكالمة بايدن"

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:51
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول نجاته من الاغتيال، مشيرا إلى مكالمة "كانت ممتعة للغاية" مع الرئيس جو بايدن أخبره خلالها الأخير "ببعض الأمور".
 
وقال ترامب في أول ظهور تلفزيوني له على شبكة "فوكس نيوز" إن بايدن أكد له في الاتصال الهاتفي أن الالتفاف إلى جهة اليمين جعله محظوظا للغاية ما أدى لإصابته في الأذن وليس في نقطة قاتلة.
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وأشار ترامب إلى أنه بعد محاولة الاغتيال أرادوا وضعه على نقالة إسعاف، لكنه رفض ذلك علما بأنه اعتقد بوجود بأكثر من جرح على جسده، حتى اتضحت أن إصابته طفيفة.

وبحسب قوله ورغم أن الجرح كان "مؤلما"، إلا أنه بدأ يلتئم بالفعل وأصبحت الضمادات أصغر حجما.

يشار إلى أن ترامب سبق أن كشف عن اتصال بايدن به هاتفيا بعد محاولة الاغتيال وأكد أن بايدن كان "لطيفا جدا" معه خلال المحادثة الهاتفية ولكن لم يكشف حينها عن تفاصيل تلك المحادثة. (سكاي نيوز)
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