إنفجار في مبنى في مصر... وإصابة 8 أشخاص بينهم أطفال

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تسبب انفجار أسطوانة غاز في مبنى في القاهرة بإصابة عدد من الأشخاص وانهيار جزئي للواجهة.وأُصيب 8 أشخاص بينهم أطفال، بجروح وحروق في الجسد، جراء انفجار أسطوانة غاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما تبيّن أن الانفجار أثر على جزء من واجهة المبنى، حيث انهار جزء وتصدع آخر. (العربية)