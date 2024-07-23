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عربي-دولي

إنفجار في مبنى في مصر... وإصابة 8 أشخاص بينهم أطفال

Lebanon 24
23-07-2024 | 05:20
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تسبب انفجار أسطوانة غاز في مبنى في القاهرة بإصابة عدد من الأشخاص وانهيار جزئي للواجهة.

وأُصيب 8 أشخاص بينهم أطفال، بجروح وحروق في الجسد، جراء انفجار أسطوانة غاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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كما تبيّن أن الانفجار أثر على جزء من واجهة المبنى، حيث انهار جزء وتصدع آخر. (العربية)
 
 

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