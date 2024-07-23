إصابة موظفين في وزارة الدفاع الإسرائيليّة بانفجار عبوة ناسفة

Advertisement

أصيب اثنان من موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية بانفجارعبوة ناسفة أثناء أعمال صيانة على الجدار الأمني الفاصل، شمال الضفة الغربية.وبحسب المعلومات، لاحظ موظفان في وزارة الدفاع، كانا يقومان بدوريات على السياج في منطقة جلبوع، في منطقة قريبة من كيبوتس ميراف، شيئا مريبا على السياج، وعندما وصلا إلى النقطة انفجرت بهما عبوة ناسفة مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى. (روسيا اليوم)