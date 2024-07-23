إيران تكسر الاحتكار في السوق العالمي.. تصدر الآن منتجات نووية لعدّة دول!





وأشار إسلامي في حوار إعلامي، إلى أن 20% من الطاقة الكهربائية في البلاد سيتم إنتاجها من محطات الطاقة النووية في أفق العام 2041.

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وقال المسؤول الإيراني إن "قدرات إيران في مجال التكنولوجيا النووية تمكنت من التغلب على احتكار هذا القطاع، بحيث أصبحت خدماتنا ومنتجاتنا حاضرة في الأسواق العالمية، والآن يتم تصدير بعض منتجاتنا إلى عدة دول". تحدث نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن انجازات الصناعة النووية في بلاده، مشددا على وجود سلع وخدمات نووية إيرانية تكسر الاحتكار في السوق العالمية.وأشار إسلامي في حوار إعلامي، إلى أن 20% من الطاقة الكهربائية في البلاد سيتم إنتاجها من محطات الطاقة النووية في أفق العام 2041.وقال المسؤول الإيراني إن "قدرات إيران في مجال التكنولوجيا النووية تمكنت من التغلب على احتكار هذا القطاع، بحيث أصبحت خدماتنا ومنتجاتنا حاضرة في الأسواق العالمية، والآن يتم تصدير بعض منتجاتنا إلى عدة دول".

وأضاف: "بالنظر إلى القدرات والإمكانات الإنتاجية، فإنه يمكننا تصدير المستحضرات الصيدلانية المشعة إلى جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن نصف عمر المستحضرات الصيدلانية المشعة قصير، وفي سلسلة العمليات هذه، من المهم جدا وجود شبكة طيران يمكنها توصيل الأدوية في الوقت المحدد".



وتابع قائلا: "إحدى الشركات الخمس ذات السمعة المرموقة في العالم، في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية هي شركة "بارس إيزوتوب"، التي تنشط في إيران. وبافتتاح مركز جديد قبل نهاية العام أو بعد عام على الأكثر من اليوم سنزيد إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة بمقدار 5 إلى 7 مرات".

وبحسب إسلامي فإن "إيران تصدر الآن "الماء الثقيل" المنتج في البلاد ومشتقاته إلى الخارج"، مضيفا: "نحن نقرر كيفية بيع هذه المنتجات، وهي نقطة أساسية واستراتيجية".



ووفقا للمسؤول، فإن إيران حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة مائة بالمائة في صنع أجهزة دورة الوقود النووي قبل نهاية العام الماضي (العام الإيراني انتهى في 19 أذار الماضي). (روسيا اليوم)