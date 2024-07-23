Advertisement

إقتصاد

إيران تكسر الاحتكار في السوق العالمي.. تصدر الآن منتجات نووية لعدّة دول!

Lebanon 24
23-07-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1225663-638573400766329915.jpg
Doc-P-1225663-638573400766329915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن انجازات الصناعة النووية في بلاده، مشددا على وجود سلع وخدمات نووية إيرانية تكسر الاحتكار في السوق العالمية.

وأشار إسلامي في حوار إعلامي، إلى أن 20% من الطاقة الكهربائية في البلاد سيتم إنتاجها من محطات الطاقة النووية في أفق العام 2041.
Advertisement

وقال المسؤول الإيراني إن "قدرات إيران في مجال التكنولوجيا النووية تمكنت من التغلب على احتكار هذا القطاع، بحيث أصبحت خدماتنا ومنتجاتنا حاضرة في الأسواق العالمية، والآن يتم تصدير بعض منتجاتنا إلى عدة دول".
وأضاف: "بالنظر إلى القدرات والإمكانات الإنتاجية، فإنه يمكننا تصدير المستحضرات الصيدلانية المشعة إلى جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن نصف عمر المستحضرات الصيدلانية المشعة قصير، وفي سلسلة العمليات هذه، من المهم جدا وجود شبكة طيران يمكنها توصيل الأدوية في الوقت المحدد".

وتابع قائلا: "إحدى الشركات الخمس ذات السمعة المرموقة في العالم، في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية هي شركة "بارس إيزوتوب"، التي تنشط في إيران. وبافتتاح مركز جديد قبل نهاية العام أو بعد عام على الأكثر من اليوم سنزيد إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة بمقدار 5 إلى 7 مرات".
 
 
وبحسب إسلامي فإن "إيران تصدر الآن "الماء الثقيل" المنتج في البلاد ومشتقاته إلى الخارج"، مضيفا: "نحن نقرر كيفية بيع هذه المنتجات، وهي نقطة أساسية واستراتيجية".

ووفقا للمسؤول، فإن إيران حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة مائة بالمائة في صنع أجهزة دورة الوقود النووي قبل نهاية العام الماضي (العام الإيراني انتهى في 19 أذار الماضي). (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2024-07-23
11:05 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:42 | 2024-07-23
10:20 | 2024-07-23
10:11 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24