مزاح تحوّل إلى مأساة... طعنه بسكين وقتله!

جريمة صادمة هزت الشارع المصري، حيث قُتِلَ شاب طعناً بسكين على يدّ آخر بعد مشاجرة بينهما.



وبانتقال السلطات إلى موقع الحادث، تبيّن من التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ، حيث كان الطرفان يمزحان مع بعضهما، لكن سرعان ما انقلب المزاح إلى مشاجرة، وطعن أحدهما الآخر. (العربية)

Advertisement