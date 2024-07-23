هذا اليوم كان الأشد حرارة على الإطلاق في العالم

ذكرت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة تغيّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن يوم الأحد 21 تموز كان الأشد حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.



وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية القريبة من السطح يوم الأحد 17.09 درجة مئوية، وهو أعلى قليلا من الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله في تموز من العام الماضي وهو 17.08 درجة مئوية. (سكاي نيوز)

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