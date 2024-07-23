من 3 خطوات.. مبادرة صينية لإنهاء الحرب على غزة وهذه تفاصيلها



Advertisement اتفقت فتح وحماس، الثلاثاء، على "إنهاء الانقسام" والعمل معاً لتشكيل "حكومة وفاق وطني مؤقتة" لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب "إعلان بكين" الذي وقعته الحركتان مع أبرز الفصائل الفلسطينية برعاية الصين. وقد كشفت بكين التي رعت المصالحات بين الفصائل الفلسطينية عن بعض التفاصيل.

فقد أوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن بكين قدّمت للفصائل مبادرة من 3 خطوات بشأن الصراع في غزة. وأكدت أن تلك المبادرة تنتهي بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.



كما تابعت أن "إعلان بكين" تضمن أيضاً الاتفاق على وحدة جميع الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.



أتى ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية، على أن أهم نقطة جاءت فيه كانت الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب.



واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 تموز، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي. (العربية)