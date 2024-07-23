السيسي اتّصل بترامب واطمأن على صحته بعد محاولة اغتياله

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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.وتمنى السيسي في محادثته السلامة لترامب، مجدّدا إدانة كلّ أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية.كما نوّه الرئيس المصري بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين في البلدين وعمق الشراكة الاستراتيجية بينهما، وهو ما ثمّنه ترامب الذي توجه بدوره بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة من جانبه. (روسيا اليوم)