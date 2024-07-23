لأوّل مرة بعد إعلان انسحابه.. بايدن سيخاطب الشعب الأميركي غدًا

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في أوّل خطاب له بعد انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي أمام منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب، قال الرئيس الحالي جو بايدن أنّه سيوجّه خطابًا للأمة غدًا الاربعاء.وفي بيان له قال بايدن:" سألقي خطابا إلى الأمة من البيت الأبيض غدا الأربعاء".أضاف:" سأتحدث في خطابي عن ما ينتظرنا وكيف سأنهي المهمة للشعب الأميركي".وكان قد فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن الناخبين، الأحد، عندما أعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد أسابيع من مقاومة الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن المنافسة.ورغم أنه سيستكمل بقية فترة رئاسته، فقد أيد ترشيح نائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.