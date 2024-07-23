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عربي-دولي
سوريا تدين قرار إسرائيل باعتبار الأونروا "منظمة إرهابية"
Lebanon 24
23-07-2024
|
12:12
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أدانت سوريا بشدة اتهام إسرائيل للأونروا بممارسة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن محاولات الكيان لإنهاء دور الوكالة، وللتستر على الجرائم التي يرتكبها في غزة والضفة الغربية، وكذلك لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
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وأشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن "الادعاءات الكاذبة والمشينة التي أطلقتها دوائر الكيان باتهام إحدى وكالات الأمم المتحدة المهمة والتي تقوم بأداء خدمات إنسانية، ووصفها بالإرهاب سيقود لاحقاً إلى اتهام الأمم المتحدة ذاتها بالإرهاب، وكذلك أي منظمة دولية تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وعن القانون الإنساني الدولي الذي يتضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
وطالب البيان كل دول العالم التي دعمت الأونروا منذ ما يزيد على 70 عاماً بإدانة مثل هذه القرارات، ومتابعة دعمها السياسي والمالي للأونروا. (سانا)
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