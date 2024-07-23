غوتيريش: إعلان بكين خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان بكين الصادر عن حماس والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل "حكومة وفاق وطني".



Advertisement وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك للصحافيين: "جميع الخطوات نحو الوحدة موضع ترحيب وتشجيع. إن الوحدة الفلسطينية... أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وإلى إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية". واعتبر أنه يمثل "خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية"، بحسب ما قال المتحدث باسمه.وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك للصحافيين: "جميع الخطوات نحو الوحدة موضع ترحيب وتشجيع. إن الوحدة الفلسطينية... أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وإلى إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية".

وأضاف أن الأمين العام دعا الفصائل الفلسطينية إلى "تجاوز خلافاتها من خلال الحوار". (الوكالة الوطنية)