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عربي-دولي

لقاء سيجمع بين نتنياهو وترامب.. والأخير يؤكّد: هاريس غير قادرة على إنهاء الحروب

Lebanon 24
23-07-2024 | 14:05
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قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "أتطلع إلى الترحيب بنتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".
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وأضاف: "خلال فترة ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، حتى أننا وقعنا على اتفاقيات إبراهيم التاريخية - وسنحصل عليها مرة أخرى".
وتابع: "كما قلت في المناقشات مع الرئيس زيلينسكي وغيره من قادة العالم في الأسابيع الأخيرة، فإن أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن هذه الحروب الرهيبة والمميتة والصراعات العنيفة يجب أن تنتهي".

وختم تغريدته بالقول: "الملايين يموتون، وكامالا هاريس غير قادرة بأي حال من الأحوال على إيقاف ذلك". (سكاي نيوز)
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