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هاريس في أوّل كلمة لها بعد ترشحها: سنقضي على ترامب وسنحاسب هذا المجرم

Lebanon 24
23-07-2024 | 14:52
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ألقت المرشحة للإنتخابات الاميركية كامالا هاريس أول كلمة لها خلال تجمع انتخابي بعد إعلان الرئيس الحالي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

وقالت هاريس أنّ لها الشرف بأن يكون بايدن أحد الداعمين لها، متعهدة بالعمل على توحيد الديمقراطيين للفوز في الانتخابات.
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وأضافت: "حصلت على عدد المندوبين الكافي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، كما حصدنا أكبر عدد من التبرعات خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة".

وعن منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب قالت هاريس: "ترامب اتّهم بمجموعة من الجرائم، وافتخر بسجلي مقارنة به".

وأكّدت أنّه في حال فوزها ستمرر قوانين لحظر الأسلحة، وستوقف ترامب وحظره لحق الإجهاض، كما ستعمل على بناء طبقة متوسطة إذ يعتبر هذا هدفها الرئيسي. 
 
ولفتت هاريس إلى أنّها لديها خبرة في التعامل مع المجرمين والنصابين أمثال ترامب، وستحاسبه على 34 تهمة.
 
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