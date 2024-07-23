27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يدعم إسرائيل ويؤيّد حروبها.. من هو "سيّد أميركا الأول" في حال فوز هاريس؟
Lebanon 24
23-07-2024
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن اتخذت على عاتقها القضاء على ترامب خلال أول خطاب انتخابي لها، بدأت الأضواء تسلط على زوج المرشحة كامالا هاريس، دوغ إمهوف "السيد الأول المحتمل" في أمريكا، في حال فوز هاريس بكرسي الرئاسة.
فمن هو دوغ إمهوف؟
Advertisement
ولد إمهوف (60 عاماً) والمتزوج من هاريس منذ 2014، لعائلة يهودية في ولاية بروكلين، ثم انتقلت عائلته إلى كاليفورنيا، ليلتحق بعدها إمهوف بكلية الحقوق في لوس أنجلوس وعمل في شركات المحاماة، إلى أن أصبح شريكاً في إحداها وصار يكسب ما يصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً.
يمتلك إمهوف خبرة سياسية إلى جانب مسيرته المهنية كمحامٍ، وأكد إمهوف كونه زوج أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس في البيت الأبيض، أكثر من مرة ترحيبه القيام بدور داعم لزوجته، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقال إمهوف: "أفتقدها كل يوم، أجرينا أنا وزوجتي نائبة الرئيس الكثير من المحادثات حول كيفية الحفاظ على زواج طبيعي في هذه البيئة التي نبتعد فيها كثيراً عن بعض، وأدعمها بقوة في مسيرتها السياسية".
ويضيف إمهوف: "لدي طفلان بالغان من زواج سابق، وهاريس ساعدتني كثيراً في تربيتهما.. هذا لا يعني سلب الفرص، أريد أيضاً أن أقول إن هاريس تساعدني في واجباتي. نحن نساعد بعضنا".
حصل إمهوف على وظيفة زائر في واشنطن لتدريس القانون في جامعة جورج تاون، وتولى عدداً من المسؤوليات الموكلة إليه، بما في ذلك الإشراف على مقر نائب الرئيس وإدارة فرقة من المساعدين.
ومعروف عن إمهوف موقفه المساند لإسرائيل، ولم يخف دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، إذ ساهم في حشد الدعم، كما شارك في رئاسة اجتماع ناقش الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن لتوفير مزيد من الدعم لإسرائيل في الحرب. (البيان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
01:04 | 2024-07-23
23/07/2024 01:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
03:34 | 2024-07-23
23/07/2024 03:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
04:45 | 2024-07-23
23/07/2024 04:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
01:48 | 2024-07-23
23/07/2024 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:38 | 2024-07-23
واشنطن تدعو طرفي الحرب في السودان لمحادثات في سويسرا
17:30 | 2024-07-23
كيف سيغيّر الجمهوريون حملتهم الانتخابية لمواجهة هاريس؟
16:56 | 2024-07-23
ماكرون يؤكّد: لا حكومة جديدة قبل نهاية الأولمبياد
16:51 | 2024-07-23
السّر عند جدته.. ثروة هائلة تنتظر الأمير هاري
16:45 | 2024-07-23
واشنطن توافق على بيع أسلحة للرياض
16:34 | 2024-07-23
بالأرقام.. هاريس تتقدم على ترامب
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 03:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 03:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
24/07/2024 03:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24