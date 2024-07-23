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الأمم المتحدة: 150 ألفا نزحوا في خان يونس خلال يوم واحد

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:40
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 150 ألف شخص في خان يونس نزحوا خلال يوم واحد فقط.
جاء ذلك في مؤتمره الصحفي اليومي الثلاثاء.
وأشار دوجاريك إلى أن كل "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تقلب حياة الناس رأساً على عقب".
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وأكد أن طلب الجيش الإسرائيلي الإخلاء في وقت قصير جدًا عن طريق إرسال منشورات قبل الهجوم "يزيد من المخاطر على حياة الناس".
وذكر دوجاريك أن 150 ألف شخص اضطروا للفرار من خان يونس خلال أمس الاثنين فقط.
ولفت إلى أن الناس اضطروا إلى الفرار دون أن يأخذوا أي شيء معهم، مبيناً عدم وجود بنية تحتية في المناطق التي توجه إليها النازحين. (الاناضول)
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