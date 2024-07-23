تقرير يكشف.. هل ستنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا؟

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كشف تقرير إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت مصر أن وفدا إسرائيليا سيصل القاهرة يوم الأربعاء، وأن مسؤولين مصريين رجحوا أن ترد تل أبيب بروح إيجابية، مما يسمح بالتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بأن تل أبيب أبلغت مصر أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء، وأن مسؤولين مصريين رجحوا أن تكون ردود الإسرائيليين إيجابية، مما يسمح بالتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن القضايا الخلافية التي لا تزال قائمة هي مسائل الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، وأنه سيتم حلها خلال مناقشات الأربعاء.وذكرت "يسرائيل هيوم" أن من المقرر أن تكتمل المناقشات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول أمن محور فيلادلفيا والانتقال إلى شمال قطاع غزة بحلول يوم الخميس، وفي ذلك اليوم سيتم تسليم الاقتراح لحركة "حماس"، عبر وفد الوسطاء الذي وصل قطر مؤخرا.