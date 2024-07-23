بالأرقام.. هاريس تتقدم على ترامب

تقدمت المرشحة كامالا هاريس، التي تقول حملتها إنها حصلت على دعم الحزب الديمقراطي، على ترامب بواقع 44% مقابل 42% في استطلاع للناخبين المسجلين مع وجود هامش خطأ قدره 3 نقاط مئوية.



وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44% لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 تموز الجاري، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع آخر أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري.

Advertisement

من ناحية أخرى، قال الزعيمان الرئيسيان للحزب الديمقراطي في الكونغرس اليوم إنهما يؤيدان أن تكون كاملا هاريس نائبة الرئيس مرشحة حزبهما لانتخابات الرئاسة.



وأنهى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أياما من التساؤلات عن مدى انضمامهما إلى العدد المتزايد من الديمقراطيين في دعم مسعى هاريس لنيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الخامس من تشرين الثاني المقبل.(الجزيرة)