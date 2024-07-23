ماكرون يؤكّد: لا حكومة جديدة قبل نهاية الأولمبياد

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيبقي على الحكومة الوسطية المؤقتة في البلاد حتى نهاية الألعاب الأولمبية في منتصف آب.وأوضح ماكرون أن حكومته التي أوشكت ولايتها على الانتهاء ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف آب المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.وأكد ماكرون أنه سيبقي على الحكومة الانتقالية لتجنب "الفوضى".وأضاف: "من الواضح أنه حتى منتصف آب، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار". (سكاي نيوز)