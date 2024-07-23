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عربي-دولي

واشنطن تدعو طرفي الحرب في السودان لمحادثات في سويسرا

Lebanon 24
23-07-2024 | 18:38
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن "الولايات المتحدة دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية تبدأ في 14 آب في سويسرا".
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وأضاف في بيان أن "الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بصفة مراقب. وقال بلينكن إن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات".

وقال بلينكن: "حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمّر. يجب أن ينتهي هذا الصراع العبثي"، داعياً القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحضور المحادثات والتعامل معها بشكل بناء.
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