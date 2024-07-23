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عربي-دولي
في سويسرا.. مفاوضات لوقف اطلاق النار بالسودان في هذا الموعد
Lebanon 24
23-07-2024
|
23:18
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دعت الولايات المتحدة الثلاثاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في آب المقبل في سويسرا، بهدف إنهاء النزاع في السودان.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن واشنطن "دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 آب في سويسرا".
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كما أضاف أن المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية، ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب، مشيرا الى أنها "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".
كما أشار إلى أن المحادثات، إن عقدت، لن "تعالج قضايا سياسية أوسع نطاقا".
وردا على سؤال حول فرص نجاح المحادثات المرتقبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه لا يمكنه "تقييم احتمال التوصل إلى اتفاق، لكننا نريد ببساطة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف ميلر "نأمل أن يأتي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون هذه فرصة للوصول أخيرا إلى وقف لإطلاق النار"، موضحا أن طرفي النزاع لم يستجيبا بعد للدعوة.
في المقابل، أعلن قائد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، عن ترحيبه بدعوة بلينكن لاستئناف المفاوضات مع الجيش في آب المقبل.
وكتب عبر حسابه في منصة "إكس"، "أرحب بالدعوة التي أعلنها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، وأُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في 14 آب 2024 في سويسرا".
كما أضاف "إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة". (العربية)
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