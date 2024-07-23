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الاجتماع الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب.. المرشح الجمهوري سيلتقي نتنياهو في فلوريدا الجمعة

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:32
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أعلن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال الثلاثاء: "أتطلع لاستقبال بيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".
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وسيكون الاجتماع هو الأول بينهما منذ نهاية رئاسة ترامب، حيث أقام الاثنان علاقات وثيقة، ويأتي في وقت يشهد توترات أيضا بين نتنياهو والرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

كان قد أثار نتنياهو غضب ترامب، عندما هنأ بايدن بفوزه على ترامب في انتخابات 2020. وزعم ترامب أن الانتخابات قد سُرقت منه زورا.

وقالت صحيفة بوليتيكو الاثنين إن نتنياهو طلب الاجتماع مع ترامب خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة بالكونغرس الأميركي في وقت لاحق الأربعاء، سعيا للحصول على دعم متجدد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني. وسيلتقي نتنياهو أيضا هذا الأسبوع بكل من بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس التي تقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية. (الحرة)
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