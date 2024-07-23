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عربي-دولي
خلال احتجاجهم على الدعم الأميركي لإسرائيل.. احتجاز نشطاء يهود أمام مينى الكونغرس
Lebanon 24
23-07-2024
|
23:30
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اعتقلت شرطة مبنى الكونغرس الأميركي نشطاء يهود خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل داخل المبنى، أمس الثلاثاء، وذلك قبل الموعد المقرر لإلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا أمام المجلس.
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وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، ارتدى المتظاهرون قمصانا حمراء كتب عليها عبارات "ليس باسمنا"، و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل". وحمل البعض لافتات كتبعليها "وقف إطلاق النار الآن"، وودع غزة تعيش".
وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي فيها بالرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.
وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا".
ونقلت رويترز عن الجماعة إن أكثر من 250 متظاهرا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.
ولم تعلن الشرطة على الفور عن أرقام الاعتقالات. وجاء في بيان للشرطة "قلنا للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني أن يتوقفوا وإلا سيتم القبض عليهم. لم يتوقفوا لذلك نحن نعتقلهم".(سكاي نيوز)
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