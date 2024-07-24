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عربي-دولي

قمامة على مجمع المكتب الرئاسي... هدايا كوريا الشمالية لجارتها لا تتوقف

Lebanon 24
24-07-2024 | 00:14
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بعد أن زادت كوريا الجنوبية البث المباشر لأغاني البوب الكوري والرسائل الدعائية عبر الحدود، جاء الرد من الجارة الشمالية.
 
 
قمامة على مجمع المكتب الرئاسي
 
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فقد سقطت بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، وفقا لصحيفة "الغارديان"، نقلا عن وكالة يونهاب للأنباء.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى أن البالونات لم تسبب أي أضرار، إلا أنها دفعت سيول إلى تعبئة فرق الاستجابة الكيميائية.
كما لم تذكر يونهاب مزيدا من التفاصيل.
بدورها، قالت إدارة الأمن الرئاسي لوكالة فرانس برس إن فريق الاستجابة للحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية جمع بالونات القمامة بأمان.
"وبعد التحقيق، أكدت النتائج عدم وجود أي خطر أو تلوث للجسم.
جاء هذا بعدما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت المزيد من البالونات التي من المحتمل أن تحمل نفايات، وأن البالونات الكورية الشمالية حلقت شمال سول صباح الأربعاء بعد عبور الحدود.
إلى ذلك، أكد مراقبون أن كوريا الشمالية إذا استخدمت جهاز توقيت أو أي جهاز آخر لإسقاط البالون عمداً على منشأة رئيسية مثل المكتب الرئاسي، فإن ذلك من شأنه أن يستدعي رداً قوياً من كوريا الجنوبية.
إلا أن أجهزة الأمن رفضت الكشف عما إذا كان الرئيس يون سوك يول موجوداً في المكتب في ذلك الوقت.
وقال مكتب يون في وقت سابق إنه ليس لديه جدول أعمال رسمي يوم الأربعاء.
المرة العاشرة!
 
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في وسط سيول، والذي يحميه عشرات الجنود ويعتبر منطقة حظر طيران، لقصف مباشر من آلاف البالونات الحاملة للقمامة التي تطلقها بيونغ يانغ منذ أيار الماضي.
إلا أنها المرة العاشرة التي تطلق فيها كوريا الشمالية بالونات من هذا النوع منذ أواخر أيار.
وقد أسقطت البالونات الضخمة التي يزيد عددها على 2000 حتى الآن ورقًا مهملاً وقطعًا من القماش وأعقاب السجائر وحتى سمادا على كوريا الجنوبية.
بالمقابل، كوريا الشمالية إنها كانت ترد على قيام نشطاء من كوريا الجنوبية بنثر منشورات سياسية عبر الحدود باستخدام بالوناتهم الخاصة.
وفي حزيران، أدت البالونات المرسلة من كوريا الشمالية إلى إغلاق مطار سيول.

ويأتي استئناف رحلات البالونات بعد أن عززت كوريا الجنوبية بث أغاني البوب الكورية والرسائل الدعائية عبر الحدود المدججة بالسلاح بين البلدين. (العربية)
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