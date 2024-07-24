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السنوار هدد حراس سجنه: "سيتم إطلاق سراحي وسأستجوبكم"

Lebanon 24
24-07-2024 | 00:20
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يوماً بعد يوم تتكشف تفاصيل عن المطلوب الأول لإسرائيل يحيى السنوار، والذي تعتبره تل أبيب مهندس هجوم السابع من تشرين الاول.
 
فقد كشف المسؤول السابق للسجون الأمنية في إسرائيل، يعقوب إيمانويل، الثلاثاء، التهديد الذي كان يخيف به زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الحراس خلال فترة سجنه.
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وقال إيمانويل، إن السنوار كان يهدد حراسه بالقول: "انتظروا، سيتم إطلاق سراحي يوما ما وسأستجوبكم"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
كما أضاف أن مثل هذه العبارات كانت تثير الخوف والقلق بين الحراس.
مزيد من السجون
 
من جهة أخرى، تحدث يعقوب إيمانويل عن مشكلة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية، وذكر: "لو كان الوضع أقل ازدحاما لكان بإمكاننا وضع المزيد منهم في الحبس الانفرادي".
وتابع: "نحن في الحاجة إلى بناء المزيد من السجون للتعامل مع الوضع المتفاقم"، كما اقترح بناء منشأة على الحدود الشمالية.
وأكد القائد السابق للسجون الأمنية أن المشكلة تحتاج إلى حلول جذرية لوضع حد للتهديدات وتحسين ظروف الاحتجاز.
يشار إلى أن السنوار أمضى أكثر من عقدين في السجن، بعد أن حكم عليه عام 1989 بأربعة أحكام سجن مؤبدة بتهمة اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين.
إلا أنه عمد خلال فترة سجنه إلى دراسة اللغة العبرية، وتكتيكات الجيش الإسرائيلي.
وبعد إطلاق سراحه في 2011 بدأ السنوار الذي ولد في مخيم خان يونس للاجئين بجنوب غزة سنة 1962، صعوده في قيادة حماس الذي انضم إليها أواخر الثمانينيات.
ليتم تعيينه في 2017 زعيما للحركة في القطاع. (العربية)
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