تفاصيل اجتماع نتنياهو بعائلات الأسرى في واشنطن.. هذا ما قاله

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حافظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مستوى زخم منخفض من الأعمال بعد وصوله إلى العاصمة الأميركية، حيث شهدت الساعات الأربع والعشرين الأولى من زيارة نتنياهو سلسلة من الاجتماعات الصغيرة مع عائلات الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من تشرين الأول.وأكد نتنياهو للحاضرين على أنه تم تحقيق تقدم في التفاوض على تبادل الأسرى الـ120 المتبقين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه دافع عن التأخير من أجل الحصول على شروط أفضل، وفق تعبيره.وقال نتنياهو، بحسب تصريحات الاجتماع، إن عملية التبادل لن تكون دفعة واحدة، ثم تأسف من هذا الإعلان، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كذلك أوضح أن الاتفاق سيكون على مراحل، لكنه اعتقد رغم ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة على المضي قدما في الاتفاق والحفاظ على وسائل الضغط التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح الآخرين، بحسب زعمه.وكان بعض الموجودين في الغرفة من أفراد العائلات الذين أحضرهم نتنياهو بنفسه إلى واشنطن على متن طائرته الرسمية.لكن نتنياهو حذر من أن الطريق إلى التوصل إلى الاتفاق سيكون من خلال الاستمرار في ممارسة الضغط على حماس، حتى مع حث بعض عائلات الأسرى رئيس الحكومة نتنياهو على إبرام الاتفاق في أسرع وقت ممكن.فيما ضغط آخرون على إدارة بايدن لدفع نتنياهو لإتمام الصفقة.إلا أن نتنياهو ورغم ذلك بقي مصرّاً على موقفه، قائلاً: "أنا لست مستعدا للتنازل عن الانتصار على حماس تحت أي ظرف من الظروف. إذا تنازلنا فسوف نكون في خطر من محور الشر الإيراني بأكمله".وبعد يوم واحد من رحلته، لم يلتق نتنياهو بأي مسؤولين أميركيين علنًا، بل تم تأجيل اجتماعه مع بايدن، الذي يتعافى من كوفيد-19، إلى يوم الخميس.وقال ترامب إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا.كما لم يتم الكشف عن مواعيد الاجتماعات مع كامالا هاريس التي أصلاً تتبنى مسارا حذرا فيما يتعلق بإسرائيل وغزة.ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة للأمة مساء اليوم الأربعاء، متفوقا مرة أخرى على رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات فقط من إلقاء نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة للكونغرس. (العربية)