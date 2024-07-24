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عربي-دولي

تعرّفوا إلى أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:07
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تصدر جواز سفر سنغافورة، قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، ويمكن لحاملي جوازات السفر السنغافورية السفر إلى 195 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وفقا لمؤشر شركة "هينلي آند بارتنرز" للمواطنة والإقامة ومقرها لندن.
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ويقوم مؤشر الشركة، بتصنيف جوازات السفر وفقا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة. وتأتي اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي المرتبة الثالثة، أتت جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد، حيث يتيح جواز سفر أي منها السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.

كما تتضمن قائمة الدول ذات جوازات السفر القوية بلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، كونها تتيح السفر إلى 190 وجهة، تليها أستراليا والبرتغال بنحو 189 وجهة، واليونان وبولندا في المرتبة السادسة بنحو 188 وجهة، وكندا وجمهورية التشيك والمجر ومالطا في المرتبة السابعة بنحو 187 وجهة، والولايات المتحدة في المرتبة الثامنة بنحو 186 وجهة.

فيما جاءت جوازات سفر الإمارات وإستونيا وليتوانيا في المرتبة التاسعة عالميا، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 185 وجهة.

وفي المرتبة العاشرة، حلت جوازات سفر أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، التي تتيح السفر إلى 184 وجهة.

وعلى مستوى باقي الدول العربية، احتل جواز السفر القطري المرتبة 46 عالميا، حيث يتيح لحامليه السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات.

فيما جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة 49 عالميا، ويتيح السفر إلى 99 وجهة.
 

أما جواز السفر السعودي، فاحتل المرتبة 56 عالميا، بنحو 88 وجهة، بينما جاء جواز سفر سلطنة عمان في المرتبة 58 عالميا، بنحو 86 وجهة.

واحتل جواز السفر المغربي المرتبة 68 عالميا، إذ يتيح السفر إلى 72 وجهة دون تأشيرة، وجواز التونسي في المرتبة 71 بنحو 69 وجهة، والجزائري في المرتبة 84 بنحو 55 وجهة، والمصري في المرتبة 87 ويتيح السفر إلى 52 وجهة.
 
واحتل لبنان المرتبة 92 عالميا، اذ يتيح السفر الى 45 وجهة.

أما فيما يتعلق بأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر أفغانستان على أنها تمتلك جواز السفر الأضعف في العالم، حيث يتيح لمواطنيها السفر إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة. (الحرة)

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