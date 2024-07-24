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عربي-دولي

بعد محاولة الاغتيال.. نصيحة مهمة لترامب

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:33
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نصح مسؤولو جهاز الخدمة السرية الأميركي، حملة الرئيس السابق دونالد ترمب بوقف تنظيم تجمعات انتخابية كبيرة في أماكن مفتوحة، وغيرها من الفعاليات الخارجية التي تضم حشوداً كبيرة، بعد محاولة اغتياله خلال اتجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست".
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ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص على دراية بالمسألة، قولهم إنه في أعقاب حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري، أبدى عملاء الخدمة السرية قلقهم بشأن التجمعات الانتخابية الكبيرة في الهواء الطلق التي قد تُنظم في المستقبل.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشف هوياتها، أن فريق ترمب يبحث عن أماكن مغلقة، مثل صالات كرة السلة وأماكن واسعة أخرى يمكن أن تستوعب آلاف الأشخاص، للفعاليات المقبلة، فيما ذكر شخص مقرب من ترمب، أن "الحملة لا تخطط حالياً لأي فعاليات كبيرة في أماكن مفتوحة".

في المقابل، رفضت متحدثة باسم حملة ترمب التعليق. وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية، إن الوكالة لا تعلق على أساليب الحماية الخاصة بها.
 
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