31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رافضاً "ضغوط اليسار".. ماكرون يستبعد الاستقالة قبل انتهاء ولايته
Lebanon 24
24-07-2024
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، وذلك في أول حديث يدلي به منذ الانتخابات التي أجريت في أوائل تموز الجاري، معترفاً بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات، ورافضاً مساعي تحالف يقوده اليسار، لتعيين رئيس جديد للحكومة.
Advertisement
وأوضح ماكرون، أن حكومته التي أوشكت ولايتها على الانتهاء ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف أغسطس المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.
واقترح ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، لوسي كاستيه، المتخصصة في الجرائم المالية، مرشحته لمنصب رئيس الوزراء قبل ساعة فقط من حديث ماكرون في مقابلة تلفزيونية.
لكن عندما سُئل عن كاستيه، وهي غير معروفة للجمهور، قال ماكرون لقناة "فرانس 2": "هذه ليست القضية.. الاسم ليس هو القضية.. القضية هي: أي أغلبية يمكن أن تظهر في الجمعية (الوطنية)؟"، مضيفاً: "لسنا في وضع يسمح لنا بتغيير الأمور حتى منتصف أغسطس، لأن ذلك من شأنه أن يشيع الفوضى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
12:00 | 2024-07-23
23/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
11:46 | 2024-07-23
23/07/2024 11:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محلل يكشف بالتفاصيل... لهذه الأسباب تُعتبر الحرب مع "حزب الله" خطيرة جدّاً على إسرائيل
Lebanon 24
محلل يكشف بالتفاصيل... لهذه الأسباب تُعتبر الحرب مع "حزب الله" خطيرة جدّاً على إسرائيل
08:00 | 2024-07-23
23/07/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
16:00 | 2024-07-23
23/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2024-07-24
انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. هل يؤثّر على "ترتيبات" المنطقة؟
05:30 | 2024-07-24
"تيليغراف": لماذا ميشيل أوباما فقط تستطيع هزيمة ترامب؟
05:14 | 2024-07-24
لحظات تحبس الأنفاس... إنفجار يهزّ منتزهاً شهيراً في أميركا إليكم هذا الفيديو
05:04 | 2024-07-24
رسميًا ولأوّل مرة منذ بدء الحرب.. كييف تبدي استعدادها للحوار مع روسيا
04:39 | 2024-07-24
مقطع فيديو لامرأة يثير غضب المصريين.. شاهدوا كيف ضربت حماتها بوحشية!
04:37 | 2024-07-24
فيديو جديد يظهر جثة مطلق النار على ترامب.. سيناتور جمهوري نشره
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24