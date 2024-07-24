Advertisement

عربي-دولي

إصابات وأضرار بانفجار هزّ موسكو اليوم.. والداخلية تكشف عنه (صور)

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1225964-638574122234214961.jpg
Doc-P-1225964-638574122234214961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفجرت عبوة ناسفة مثبتة بسيارة اليوم الأربعاء، أمام أحد الأبنية السكنية شمالي موسكو.

وأصيب سائق السيارة البالغ 49 عاما في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى.
Advertisement
 
وتسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في عدة طوابق بالمبنى المحاذي لموقع الانفجار، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.

وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.
 
إصابة شخصين بانفجار سيارة شمالي موسكو (صور)


وفي بيان لها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك، أن عبوة ناسفة مثبتة في السيارة انفجرت ونجم عنها إصابتان جرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت: "تواصل الشرطة التحري في ملابسات الحادث، وصولا إلى اعتقال المتورطين في هذه الجريمة". (روسيا اليوم)
 
إصابة شخصين بانفجار سيارة شمالي موسكو (صور)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-07-24
05:30 | 2024-07-24
05:14 | 2024-07-24
05:04 | 2024-07-24
04:39 | 2024-07-24
04:37 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24