إصابات وأضرار بانفجار هزّ موسكو اليوم.. والداخلية تكشف عنه (صور)

انفجرت عبوة ناسفة مثبتة بسيارة اليوم الأربعاء، أمام أحد الأبنية السكنية شمالي موسكو.



وأصيب سائق السيارة البالغ 49 عاما في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى.

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وتسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في عدة طوابق بالمبنى المحاذي لموقع الانفجار، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.



وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.