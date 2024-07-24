رسميًا ولأوّل مرة منذ بدء الحرب.. كييف تبدي استعدادها للحوار مع روسيا

بعد سنوات من توقف المفاوضات بشأن العملية الروسية في أوكرانيا، كشفت كييف رسميًا بأنّها على استعداد للحوار مع روسيا.



فقد أعلنت الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن كييف جاهزة لبدء محادثات مع روسيا إذا أظهرت الأخيرة "حُسن النية". (العربية)

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