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عربي-دولي
10 جنود إسرائيليين نُقِلوا فوراً إلى المستشفى.. ما الذي حصل معهم داخل قاعدتهم العسكريّة؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
05:42
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أُصيب 10 جنود إسرائيليين بالاختناق جراء إستنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن تحقيقا يجري في الحادث.
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وقد نقل المصابون لتلقي العلاج في أقرب مستشفى. (الجزيرة)
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