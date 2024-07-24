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عربي-دولي
بيع سيارة فخمة كانت لإحدى أميرات دبي... كم بلغ ثمنها؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
07:09
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عرضت سيارة فخمة من طراز "بنتلي S2" للبيع في روسيا بقيمة 50 مليون روبل أيّ 568 ألف دولار.
ويوجد في العالم في الوقت الراهن قرابة 2300 سيارة فخمة من طراز "بنتلي S2"، والتي تم إنتاجها في الفترة من 1959 و1962، ووفقا للمالك الحالي فإن السيارة صنعت خصيصا لإحدى أميرات دبي، دون أن يذكر اسم الأميرة.
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وقدر المالك الراهن ثمن السيارة بنحو 50 مليون روبل، وحسب إعلان بيع السيارة المنشور على منصة "auto.ru"، فإن عداد السيارة 125.5 ألف كيلومتر. (روسيا اليوم)
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