حماس: الاحتلال يدمر ما تبقى من معالم الحياة

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اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن مواصلة إسرائيل تدمير الأحياء السكنية وقتل المدنيين الفلسطينيين هو "استمرار لجريمة الإبادة والتطهير العرقي"، داعية المجتمع الدولي لترك الإدانات ولمحاسبة إسرائيل.وقالت الحركة في بيان: "مواصلة جيش الاحتلال لعمليات التدمير الممنهج للأحياء السكنية شرق خانيونس، وإطلاق النار المتعمد والمباشر تجاه المدنيين، والقصف العشوائي لمناطق سكنية، هو استمرار لجريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها".وأضافت: "الاحتلال يدمر ما تبقى من معالم الحياة على مرأى ومسمع من العالم العاجز عن اتخاذ خطوات رادعة".ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "مغادرة مربع الإدانة والاستنكار باتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا العدوان، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، انسجاماً مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي لإنهاء الاحتلال ودعم حق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير". (الاناضول)